T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/319 Esas Konu: GAİPLİK İLANI

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTARDARLIĞI KAYYIM BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

İstanbul, Beyoğlu ilçesi, Kulaksız Mahallesinde bulunan 1148 ada, 2 parsel sayılı, 105,00 m2 yüzölçümlü, "Ahşap Ev ve Bahçe” vasıflı taşınmazın 1/4 hisse maliki Ali oğlu Faik ve 1/4 hissesi Ali oğlu Sabri'nin adına kayıtlı olduğu, İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/529 esas ve 2015/92 karar sayılı dosyası ile kayyım tayin edildiği, bu taşınmazın kayyımla idare süresinin 10 yılı doldurmuş olduğu beyan edilerek,

Taşınmazın 1/4 hisse maliki Ali oğlu Faik ve 1/4 hissesi Ali oğlu Sabri'nin gaipliğine karar verilmek suretiyle adına kayıtlı bulunan yukarıda belirtilen taşınmazın 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 588. Maddesi gereğince tamamının, El-Hac Salih Paşa İbni Ebubekir Paşa Vakfı adına tesciline karar verilmesi, malikin hissesine düşen satış bedelinin işlemiş tüm faiziyle birlikte vakfa devri talebiyle açılmış olmakla;

Yukarıda belirtilen taşınmazın 1/4 hisse maliki Ali oğlu Faik ve 1/4 hissesi Ali oğlu Sabri'nin hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların 2 (2) AY İÇİNDE İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2024/319 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 17.06.2025