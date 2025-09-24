T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/248 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mimar Hayrettin Mahallesinde bulunan 203 ada, 12parsel sayılı taşınmazın 11/480 hisse maliki Yuvan kızı Eleni'nin gaipliğine ve tapu kaydının iptali ile hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

İş bu 2. ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde M.K.nun 33 maddesine göre yukarıda adı geçen kişi hakkında bilgi ve görgüleri olanların, bizzat bu kişinin veya mirasçılarının Mahkememizin 2024/248 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği aksi halde yukarıda ismi yazılı kişi hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur. 12.09.2025