T.C.İSTANBUL 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2023/239 Esas

KARAR NO: 2025/547

SANIK: ÖZCAN ZAHAL / Memet ve Safire oğlu, 25/08/1987 SİVRİCE doğumlu, ELAZIĞ, SİVRİCE, Yaruşağı mah/köy nüfusuna kayıtlı

Yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/102/205 tarihli ilamı ile sanık Özcan ZAHAL hakkında mağdurlar Yusuf YILMAZ ve Ümit Emre GÖKÇEK'e karşı iki ayrı hırsızlık suçundan TCK'nın 142/2-h,62/1, 53/1,mad. uyarınca 5 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığa ulaşılamadığı ve gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından, kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra ilan metninin tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere kendisine en yakın Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe yada zabıt katibine -tutanağa geçirilmek kaydıyla- beyanda bulunulmak suretiyle İSTİNAF KANUN YOLU açık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde verilen hükmün kesinleşeceğine dair karar verildiği hususlar ilanen tebliğ olunur. 30/04/2026