T.C. İSTANBUL 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2021/259 Esas

KARAR NO: 2026/28

Mahkememizin 20/01/2026 tarih, 2021/259 esas ve 2026/28 karar sayılı ilamı ile;

SANIK: NICOLAI GHERCIU; Georgi ve Valentina oğlu, 13/05/1992 MOLDOVA doğumlu,

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan sanık yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine bulunulacak beyanın zabta geçirilmesi ve mahkememizce onaylanması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf kanun yoluna başvurabileceği, aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur. 07/04/2026