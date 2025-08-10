T.C. İSTANBUL 5. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/238 Esas

Davacı ANAS ROOBA ile Davalı URJI KAZALI YUSUF arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.324)) davası nedeniyle;

Yusuf ve Naıma'dan olma, 17/09/1995 doğumlu, 99603639274 Yabancı Kimlik No'lu URJI KAZALI YUSUF'a tebligat yapılmamış olduğundan davalıya dava dilekçesi ile duruşma günü ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; tarafların ilişkisi sonucu müşterek çocuk Sumaya Anas Rooba'nın doğduğunu, çocuğun Türkiye sınırları içinde doğduğunu, ayrıca ABD vatandaşlığına sahip olduğunu, davalının bir süre sonra çocuğu bırakıp memleketi Etiyopya'ya döndüğünü, kendisinde bu zamana kadar haber alınamadığını, davacının müşterek çocuğu Amerika'ya götürme kararı aldığını, Amerika'da çalıştığı işte yüksek geliri olduğunu, ekonomik durumunun iyi olduğunu, Türkiye'de birçok taşınmazı olduğunu, kira gelirinin bulunduğunu, çocuğa rahatlıkla bakabileceğini, çocuğun velayetinin ortak velayet olduğunu, müşterek çocuğun şuan geçici olarak koruyucu ailenin yanına verildiğini, bu nedenlerle; küçük Sumaya Anas Rooba'nın geçici ve nihai velayetinin davacıya verilmesine, davalının velayetinin sonlandırılmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesine talep ve dava etmiş olduğu, 6100 sayılı HMK nın 122/1 maddesi gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar etmiş sayılacağı, davalı URJI KAZALI YUSUF'a duruşmanın atılı bulunduğu 23/10/2025 günü saat: 09:50'da duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapması duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçesinde gösterdiği ancak henüz sunmadığı belgeleri mahkemeye sunması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapması, bu hususları verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği hususu ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ile dava dilekçesi ile duruşma günü ve saatinin davalı URJI KAZALI YUSUF'a tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.