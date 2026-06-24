T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

Sayı :2025/639 Esas 18.06.2026

Konu: ABDULKADİR OCAKLI(TC: 43517026132)

Davacı RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ileDavalı ABDULKADİR OCAKLI arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Mahkememizce 11/03/2026 tarihli celse ara kararı gereği dosya bilirkişi heyetine tevdi edilmiş, bilirkişi raporuna karşı itiraz/beyan da bulunmak için dosyamız davalısı ABDULKADİR OCAKLI'ya yapılan tebligatların bila ikmal iade döndüğü anlaşıldığından, ABDULKADİR OCAKLI'ya ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememize sunulan 27/03/2026 tarihli bilirkişi heyeti raporunda özetle, "Davalı tarafın olay yeri terkine ilişkin somut delil dosya içerisine sunulmadığından, davacı tarafın rücu hakkı bulunduğu takdir edilmiş olup hukuki değerlendirme mahkemeniz takdirine bırakılmıştır. Davalı tarafin takip tarihi olan 19.12.2024 tarihi itibariyle 213.783,46.-TL borçlu olduğu, Davacının İşlemiş Faiz talebi yönünden ise, Dava dosyası incelemelerimizde davalının temerrüdüne dair bir belge tarafımızdan görülmemiş olup, ancak Sayın Mahkeme tarafından 19.12.2024 takip tarihi itibariyle 1.827,41.-TL işlemiş faiz talep edebileceği, Sayın Mahkeme tarafından işlemiş faizin kabul edilmemesi halinde, davacı yanın davalı yandan 213.783,46.-TL alacaklı olduğu, işlemiş faizin kabul edilmesi halinde davacı yanın davalı yandan 19.12.2024 takip tarihi itibariyle 215.610,87.-TL alacaklı olduğu, Görüş ve kanaatine varılmaktadır." şeklinde rapor sunulmuştur.

Duruşmanın 07/10/2026 günü saat 11.35'te yapılmasına karar verildiği ve davalı ABDULKADİR OCAKLI'ya Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN İHTAR VE TEBLİĞ olunur.