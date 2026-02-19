T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2025/59 Esas

KARAR NO:

Kasten Yaralama suçundan mahkememizin 21/01/2025 tarih ve 2025/59 E 2025/37 K sayılı ilamı ile; Her ne kadar sanığın kasten yaralama suçundan cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de; müşteki ve mağdurbeyanı, bilgi alma tutanakları, suçta kullanılan bıçağın elverişliliği, hedef alınan bölge, adli raporlar ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın mağduru karın boşluğu ve alın bölgesinden, müştekiyi sol göğüs kısmı ve muhtelif yerlerinden bıçaklaması eyleminin kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturup oluşturmayacağına dair delillerin takdir ve değerlendirmesinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu, bu nedenle 5235 sayılı yasanın 10, 11 ve 12 maddeleri gereğince yetkili ve görevli mahkemenin İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi olduğu anlaşılmakla CMK'nın 4 ve müteakip maddeleri gereğince mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE karar verilmiş, verilen karar müşteki İbrahim ve Aişe oğlu, 1989 FAS doğumlu RADOUAN TALGHOUMT ve Hamit ve Aişe oğlu, 1975 FAS doğumlu MUHAMMED EJJOUD'yatüm aramalara rağmen "GEREKÇELİ KARA"tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.10.02.2026