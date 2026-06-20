T.C. İSTANBUL 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2020/379 Esas

KARAR NO : 2026/145

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı Muhammed ve Halema oğlu, 08/05/1995 Libya doğumluAYOUB MOHMED AMHMEID ile Katılan Alaa Ammoer ve Mona oğlu, 02/09/1990 Aleppo doğumlu, AHMET HASSAN MOUKAYED tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğedilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilerek, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine itiraz yasa yoluna başvurulabileceği, başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup,İLAN OLUNUR.18.06.2026