T.C. İSTANBUL 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2018/241 Esas

KARAR NO: 2024/596

Mahkememizin 19.09.2024 tarih 2018/241 Esas 2024/596 Karar sayılı ilamı ile, müşteki sanık Nezir ve Cemile oğlu, 01/12/1988 doğumlu Ömer ABUKAN'ın yaralama suçundan 1 YIL 11 AY 10 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen işbu kararın sanık tarafından istinaf edildiği, karar ile istinaf dilekçesinin Mohamed ve Meryiam kızı, 31/08/1992 doğumlu müşteki MARIA KOURIBA'ya tebliğ edilmesi gerektiği; tüm aramalara rağmen müşteki bulunamadığından verilen karar ve istinaf dilekçesi MARIA KOURIBA'ya tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince trajı 50.000 üzerindeki gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtası ile ilan edilerek, ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

2- 7499 sayılı yasa ile değişik CMK’nun 272. Maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize vereceği dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak koşulu ile yasa yoluna başvuracak kişi eğer başka bir yargı alanı içerisinde ise aynı derecedeki bir mahkemeye verilecek dilekçe ya da zabıt katibince tutanağa geçirilecek beyan ile CMK'nun 263. Maddesi uyarınca Ceza İnfaz Kurumunda bulunan sanık veya müdahil yönünden infaz kurumu müdürlüğüne verilecek dilekçe veya İnfaz Kurumu ve Tutukevi Müdürüne beyanda bulunmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf kanun yolu açık olmak üzere, yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmek üzere verilen karar İLANEN TEBLİĞ olunur. 22.05.2025