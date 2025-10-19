T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2019/288 Esas KARAR NO: 2025/366

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas sayılı dosyasında sanık olan Valı ve Sherın den olma 1987 Karaj doğumlu, İran VatandaşıAli Rıza PAHANGEH hakkında, mahkememizin 02/10/2025 tarihli ilamı ile 5237 Sayılı TCK'nın 37/1 maddesi yollamasıyla TCK'nın 142/2-b, 143/1, 62/1,53/1 maddelerigereğince sonuç olarak 6 Yıl 3 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, söz konusu hüküm tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle sanığa tebliğ edilemediğinden;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibinebeyanda bulunmak suretiyle ya da ceza infaz kurumuna dilekçe vermek veya ceza infaz kurumu müdürüne tutanağa bağlanmak üzere beyanda bulunmak suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği,İLAN OLUNUR. 16.10.2025