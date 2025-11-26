T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/1369 Esas

ZEYNEP EKŞİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HASAN EKŞİ'nin sağ olup olmadığı ve mirasının hazineye kalma ihtimaline binaen eşi, çocukları ve kardeşleri olup olmadığı hususunda bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususunun ilanen tebliğ edilmesi rica olunur. 24.11.2025

GAİP TC KİMLİK NO : 67621039598

ADI SOYADI : HASAN EKŞİ

BABA ADI : İMDAT

ANA ADI : ŞENGÜL

DOĞUM TARİHİ : 05/05/1985

DOĞUM YERİ : ÜSKÜDAR