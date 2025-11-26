T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 26.11.2025 00:01:00
Sayı: 2024/1369 Esas
ZEYNEP EKŞİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HASAN EKŞİ'nin sağ olup olmadığı ve mirasının hazineye kalma ihtimaline binaen eşi, çocukları ve kardeşleri olup olmadığı hususunda bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususunun ilanen tebliğ edilmesi rica olunur. 24.11.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 67621039598
ADI SOYADI : HASAN EKŞİ
BABA ADI : İMDAT
ANA ADI : ŞENGÜL
DOĞUM TARİHİ : 05/05/1985
DOĞUM YERİ : ÜSKÜDAR
