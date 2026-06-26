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T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 26.06.2026 00:01:00

T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/116 Esas

Konu: Gaiplik ilanı

Davacı İHTİYARLARA YARDIM DERNEĞİ tarafından hasımsız olarak mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ALEKO KUDALİ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16.03.2026

GAİP TC KİMLİK NO : 29434887926

ADI SOYADI : ALEKO KUDALİ

BABA ADI : NİKOLİ

ANA ADI : KİRYAKİÇA

DOĞUM TARİHİ : 21/02/1937

DOĞUM YERİ : İSTANBUL

İKAMETGAH ADRESİ: Merkez Mah. Perihan Sk. No:50-52 İç Kapı No:3 Şişli İstanbul Şişli/ İSTANBUL

Nüfusa kayıtlı olduğu yer: İstanbul İli Beyoğlu İlçesi Hüseyinağa Mahallesi cilt no: 18 hane no: 2691 de nüfusa kayıtlı

#ilangovtr BASIN NO: ILN02496384