T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2024/116 Esas
Konu: Gaiplik ilanı
Davacı İHTİYARLARA YARDIM DERNEĞİ tarafından hasımsız olarak mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ALEKO KUDALİ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16.03.2026
GAİP TC KİMLİK NO : 29434887926
ADI SOYADI : ALEKO KUDALİ
BABA ADI : NİKOLİ
ANA ADI : KİRYAKİÇA
DOĞUM TARİHİ : 21/02/1937
DOĞUM YERİ : İSTANBUL
İKAMETGAH ADRESİ: Merkez Mah. Perihan Sk. No:50-52 İç Kapı No:3 Şişli İstanbul Şişli/ İSTANBUL
Nüfusa kayıtlı olduğu yer: İstanbul İli Beyoğlu İlçesi Hüseyinağa Mahallesi cilt no: 18 hane no: 2691 de nüfusa kayıtlı