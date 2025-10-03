T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/1253 Esas KARAR NO: 2025/317

Sanık Erdal PEHLİVAN hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/06/2025 tarihli ilamı ile Hakaret suçundan BERAATİNE, Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan ise 5237 sayılı TCK'nın 86/2, 29. Maddeleri gereğince 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5237 sayılı TCK'nın 53/1, 53/1-a,b,d,e,c, 53/2, 53/3-1. cümlesi, 58/6 maddeleri, ayrıca 5275 sayılı Kanunun 108/3 maddesi gereğince 2. defa tekerrür hükümlerinin uygulamasına, TCK'nın 58/7 maddesinin uygulanmasına karar verilen Ali ve Melek oğlu, 17/12/1963 doğumlu, İstanbul İli Beyoğlu İlçesi Küçükpiyale Nüfusuna Kayıtlı Erdal ERDAL PEHLİVAN tüm aramalara rağmen bulunamamış ve sanığa karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 01/10/2025