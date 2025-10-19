T.C. İSTANBUL 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO: 2024/135 Esas KARAR NO: 2025/606

Yetkisi Olmadığı Halde Resmi Sıfat Takınarak Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/09/2025 tarihli ilamı ile 142/2.f.2 maddesi gereğince (TCK 53/1-c),(TCK 53/1-a,d,e) 5 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan sanık Mohammad sadegh ve Hurye oğlu, 01/01/1970 doğumlu ADEL BAADAB ve dosyada müşteki Fatıma Abdalgadır oğlu, 2001 sulaymaneyah doğumlu HAWBASH ABDALLA FATHALLA FATHALLA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt genelinde yayımlanan bir gazetede ve internet sitelerinden birindeİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek veya gönderilecek dilekçe ileistinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği, İLAN OLUNUR 16/10/2025