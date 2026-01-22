T.C. İSTANBUL 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2024/411 Esas

KARAR NO : 2025/660

Tehdit ve Hakaret suçundan Beraat, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/10/2025 tarihli ilamı ile 86/2-2. maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/7),İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), 13 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Serdar ve Hafize oğlu, 01/08/1989 doğumlu, Menzilahir nüfusuna kayıtlı ORHAN DİŞBUDAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt Genelinde Yayınlanan bir gazetede ve internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek veya gönderilecek bir dilekçe ile istinaf (itiraz) edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği, İLAN OLUNUR.20/01/2026