T.C. İSTANBUL 65. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 65. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/946 KARAR NO: 2025/323

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/05/2025 tarihli ilamı ile sanık EYMAN LAMİM hakkında;

Sanık Eyman LAMİM üzerine atılı suçtan 4 YIL 2AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiş olup,

Sanık EYMAN LAMİM (Abdlkader ve Halima oğlu, 1988 Fas doğumlu)' tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 2 hafta sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.26/09/2025