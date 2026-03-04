T.C. İSTANBUL 71. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 71. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.25049317-2024/207-Ceza Dava Dosyası

Konu:

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizin 11/11/2025 tarih ve 2024/207 E 2025/484 K sayılı ilamı ile; Sanık BİLAL DEFLAWİ’nin üzerine yüklenen “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçunu işlediği sabit görülerek, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 61/1 madde ve fıkrası uyarınca, suçun işleniş biçimi ve sanığın güttüğü amaç ve saik nazara alınarak, cezanın alt sınırdan ayrılmayı gerektirir bir sebep bulunmadığı kanaatine varılarak; eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 142/2-h madde ve fıkrası uyarınca takdiren 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINAkarar verilmiş, verilen kararSANIK Khaled ve Mona oğlu, 01/01/1992 SURİYE doğumluBİLAL DEFLAWİ'atüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.02.2026