T.C. İSTANBUL 9. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/54 Esas

KARAR NO : 2026/185

Davalı SELAHATTİN İNCİGE' nin Değirmenlik Okul Yolu Cami Altı Lefkoşa 9875 K.K.T.C adresine tebligat yapılamadığından ve araştırmalara rağmen açık adresi de tespit edilemediğinden gerekçeli kararınilanen tebliğine karar verilmiş olup;

HÜKÜM :

1- K.K.T.C Lefkoşa Aile Mahkemesi'nin 391/2020 dava nolu 21/05/2021 tarihinde kesinleşmiş MUHSİN ve CEMİLEkızı 14/11/1980 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğumlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uyruklu davacı AYSEL YAKIŞIKLI ile; TOKAT İli,ALMUS İlçesi, ORMANDİBİ Köyü/mah. Cilt 32, hane 56 , Bsn 68'de nüfusa kayıtlı, MEHMET ve FATMA' dan olma, 08/12/1972 ALMUS doğumlu 652......32 T.C Nolu davalı SELAHATTİN İNCİGE'nin BOŞANMALARINA ilişkin kararının tanınmasına,

2-Davacının yaptığı toplam 2.345,40TL yargılama gideri ve 45.000TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

3-Davacı 05/11/2025 tarihinde verilen karar ile; adli yardımdan yararlandığından bu tarihten sonra resen yapılan (basın ilan kurumu ücreti) 23.088,00TL yargılama giderinin davalıdan tahsiline,

4-Peşin harcın mahsubu ile bakiye 116,60TL harcın davalıdan tahsiline,

5-Karar kesinleştiğinde yargılama gider avansının kullanılmayan kısmının yatırana iadesine,

Tarafların kararı tebliğinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yada başka yer mahkemesine müraacat ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere istinaf yoluna başvurabileceklerine dair verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı 17/04/2026 tarihinde verilmiş olup;

Tebligat yapılamayan ve yapılan araştırmalarda adresi de tespit edilemeyendavalı SELAHATTİN İNCİGE' ye tebliğ (Karar tebliği) yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/04/2026