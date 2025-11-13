T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/294

Dahili davalı Leyla Özlem Gökengin T.C. 35491685764

Duruşma gün ve saati: 03/02/2026 10:00

Davacılar tarafından aleyhinize açılan mirasçılık belgesinin iptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup tebliğ yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün bildirir ön inceleme tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma gün ve saati yukarıda belirtilmiş olmakla, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların sunulacak belge var ise mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecekse Mahkememize bildirmeniz, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.