T.C. İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/955 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında verilen ara karar gereği;

Aşağıda bilgileri bulunan;

İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Mirgün Mahallesi 151 ada 19 parsel hissedarı İbrahim Kızı Adalet'in yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olup; müteveffanın mirasçılarının işbu ilan tarihinden itibaren bir yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK.'nın 594.maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

MURİS: İBRAHİM KIZI ADALET

İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Mirgün Mahallesi 151 ada 19 parsel hissedarı