T.C. İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/893 Esas

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Fuat Bektaş Tarafından" Bozkurt Mah. Seymen Sk. Arda Apt. No: 11/2 Şişli /İstanbul " adresindeki taşınmaza ilişkin hakkınızda açılankira tespit davasına"2 hafta içinde cevap verebileceğiniz sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliği ile Durusma Günü: 20/11/2025 günü saat: 11:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, gelmediğiniz veya bir vekille kendinizi temsil etmediğiniz taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

DAVALI: RAIG MUSAEV

ADRES: Bozkurt mah. Seymen sk. Arda apt. No. 11/2 Şişli/İSTANBUL