T.C. İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZM VE HAYV BAHÇ. İŞL.TİC.A.Ş.

2025 YILI İSTANBUL GENELİ YEŞİL ALANLARIN BAKIMI DOĞRUDAN HİZMET ALIMI İŞİ KAPSAMINDA; İSTANBUL GENELİ KORULARI VE YAŞAM PARKLARI YAPIM ONARIM VE TADİLAT İŞİ

İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYVANAT BAHÇESİ İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı İstanbul Geneli Yeşil Alanların Bakımı Doğrudan Hizmet Alımı İşi Kapsamında ; İstanbul Geneli Koruları ve Yaşam Parkları Yapım Onarım ve Tadilat İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2025/991387

1-İdarenin

a) Adı: İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYVANAT BAHÇESİ İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: 5. Levent Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:33 34060 Alibeyköy EYÜPSULTAN/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 02126000000 - 02126000099

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı: 2025 Yılı İstanbul Geneli Yeşil Alanların Bakımı Doğrudan Hizmet Alımı İşi Kapsamında ; İstanbul Geneli Koruları ve Yaşam Parkları Yapım Onarım ve Tadilat İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı: 88 Kalem Yapım İşi, İstanbul genelinde Mahal listesinde bulunan koru ve yaşam parklarında yeşil alanların revizyonu, yürüyüş yollarının yapılması.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İstanbul genelinde mahal listesinde belirtilen alanlar

ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 110 (YüzOn) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 22.08.2025 - 12:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): 5. Levent Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 33 Eyüpsultan/İSTANBUL Ek Hizmet Binası Erguvan Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan '' (A) ALT YAPI İŞLERİ- XVIII.GRUP: SAHA İŞLERİ '' benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Ziraat mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:60

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) 0,31% 0,47% 0,2 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması 0,27% 0,4% 0,1 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması 0,33% 0,49% 0,2 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 6,58% 9,87% 3,3 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) 0,67% 1,01% 0,3 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 1,27% 1,91% 0,6 Ocak taşı ile blokaj yapılması 0,38% 0,57% 0,2 2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması 0,23% 0,35% 0,1 2 mm kalınlıkta, pvc esaslı, (uv dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması 0,25% 0,37% 0,1 % 100 Saf Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması 2,33% 3,5% 1,2 Ahşap çatı üzerine 0.70 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması 0,28% 0,42% 0,1 Granit levhalar ile harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli) 1% 1,51% 0,5 5 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) 1,42% 2,13% 0,7 Koyu renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) 0,25% 0,38% 0,1 2 CM GRANİT LEVHALAR İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI 0,25% 0,37% 0,1 MEVCUT PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HER ABAT, RENK VE DESENDE) 0,88% 1,32% 0,4 İDARE MALI BORDÜRLERİN YERİNE DÖŞENMESİ 0,35% 0,53% 0,2 12x20x50 cm Ebatlarında El Kırması Granit Bordür Temini ve Döşenmesi 2,62% 3,93% 1,3 Doğal granit parke taşı (10*10*8 cm) ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) 5,49% 8,24% 2,7 Kadronlu ahşap döşeme yapılması 0,32% 0,48% 0,2 Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 0,39% 0,58% 0,2 Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2 0,33% 0,5% 0,2 Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması 1,48% 2,22% 0,7 Ahşap yüzeylerin vernikli renkli ahşap koruyucu ile verniklenmesi 0,88% 1,31% 0,4 Demir yüzeylere tek kat antipas, tek kat sentetik boya yapılması 0,27% 0,41% 0,1 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe) 0,33% 0,5% 0,2 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması 6% 9,01% 3,1 Baklava desenli sacla döşeme yapılması ve yerine konulması (mevcut kiriş, bölme, merdiven ve taşıyıcı üzerine) 0,22% 0,32% 0,1 FİBERGLAS DONATILI OKSİDE VEYA MODİFİYE BİTÜMDEN ÜRETİLMİŞ VE ÜZERİ GRANÜLE MALZEME İLE KAPLANMIŞ (ASFALT ÇATI ÖRTÜSÜ/ASFALT ŞINGIL) MALZEME İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI 0,36% 0,54% 0,2 3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA, HİLTON TİPİ LAVABO YAPILMASI (EVİYELİ) 0,5% 0,75% 0,2 Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli 1,76% 2,63% 1 PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ 0,84% 1,26% 0,4 Çam Keresteden (1.Sınıf) Ahşap İmalat Yapılması 2,31% 3,46% 1,2 MEVCUT YÜRÜYÜŞ YOLLARINA TAMİRAT VE SOLÜSYON UYGULANMASI 11,41% 17,11% 5,7 İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması 2,33% 3,5% 1,2 Zemin Üzerine Değişik Geometrik Şekilli Taşlarla (Kayrak) Harçlı Ve Derzli Döşeme Yapılması 0,75% 1,13% 0,4 1. SINIF MEŞE TRAVERSTEN BORDÜR, BASAMAK VB. AHŞAP İMALAT YAPILMASI 6,65% 9,97% 3,3 Solüsyonlu yürüyüş yolu yapılması (hücresel dolgusuz) 2,76% 4,13% 1,4 ø150mm Çaplı, Fırınlanmış Emprenyeli Budaksız Ve Çatlaksız Orta Sert Ahşap Sınırlayıcı Kütük Yapılması (işçilik, malzeme, nakliye dahil) 0,46% 0,69% 0,2 ALÜMİNYUM KORKULUK VE KÜPEŞTE YAPILMASI 0,25% 0,38% 0,1 HER YÜKSEKLİKTE MİN. 2 BÜKÜMLÜ SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÜZERİ ELEKTROSTATİK POLYESTER TOZ BOYALI PANEL TELLER İLE SINIRLAYICI PANEL ÇİT YAPILMASI 2,21% 3,31% 1,1 1. Sınıf iroko kerestesinden 18 mm kalınlıkta profilli veya profilsiz cephe veya yer kaplaması yapılması 2,26% 3,39% 1,1 50 MM DÖKME EPDM MULCH ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI (BETON HARİÇ) 9,76% 14,64% 4,9

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.