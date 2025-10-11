T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/809 Esas KARAR NO: 2024/1451

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/12/2024 tarihli ilamı ile sanık NİYAZ OSMANOV (Nizami ve Nina oğlu, 1983 AZERBAYCAN doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz gerekçeli kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE;

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.10.2025