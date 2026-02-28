T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

SAYI: 2025/432 ESAS

Mahkememizde görülmekte olan Müteveffa Gülbige Özberk (TC No:453****62)'in Kadıköy 7. Noterliği 20/12/1989 tarih ve 59567 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamesin mirasçılarından; Özgür Berke (TC No:349****982 ) ve Zehra Lale Jenkins (TC No: 349***536 ) bakımından ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmekle; müteveffa vasiyetnamesinde; "Sahibi bulunduğum, İstanbul, Kadıköy, Zühtüpaşa mahallesi,Fener cad.,100 pafta,272 ada, 18 parsel nolarında kayıtlı bulunan gayrimenkul üzerindeki binanın 60/660 arsa payına tekabül eden, ikinci kat,7 nolu kat mülkiyetli bağımsız bölümümün tamamını Kardeşim, Mustafa Fahri kızı, 4.5.1942 doğumlu GÜLAY ÖZBERK 'e terk ve vasiyet ediyorum. Ölümümden sonra yukarıda bahsi geçen gayrimenkulümü Kardeşim GÜLAY ÖZBERK'in adına intikaline kayıt ve tesçiline mıvafakatımın bulunduğunu, başkaca bir diyeceğimin bulunmadığını, son arzularımın bundan ibaret olduğunu, uşbu vasiyetimi hiç kimsenin baskı, tehdit, cebir ve tesiri altında kalmadan kendi arzum, hür irademle yaptığımı, noter huzurunda kabul beyan ve ikrar ediyorum. Tutulan zabıt ilgiliye verildi ve okuması ve arzularına uygun olduğu takdirde altının beraberce imzalanması istendi. Zabtı istedi arzularını okudu. Evvela vasiyetçi sonra da ben noter tarih koyarak imzaladık." şeklinde vasiyette bulunduğu, mirasçılardan Özgür Berke ve Zehra Lale Jenkins'in ilan tarihinden itibaren; İlan olunan vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya (Duruşma Tarihi:14/05/2026 günü saat:09:50) gelmeniz gerektiği; kendilerine yapılan bildirimden itibaren mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği hususu ve duruşma günü tarafınıza İLANEN tebliğ ve ihtar olunur. 20.02.2026