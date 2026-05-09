T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2023/5 Tereke

TASFİYENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

MÜTEVEFFA : CUMA YÜCEL - TC: 270xxxxxx92

Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın terekesinin yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye işlemlerinin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği; İİK.nın 166. ve 218 nci maddeleri gereğince ilan olunur. 05.05.2026