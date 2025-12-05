T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/1019 Esas

DAVALI : ÖZCAN AKBAY Seyyid Ömer Mah. Cevdetpaşa Cad. No : 61 / 1 Fatih/ İSTANBUL

Davacı aleyhinize açılan Kira (Kira Parasının Tespiti İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 04/03/2026 günü saat: 10:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.28/11/2025