T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2026/161 Esas

Davacı, İSTANBUL YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI ileDavalılar , ALİ KAHYA, ECEM KORKMAZ, EFE KOYUNCU, EMİNE BAŞARAN, ERCAN KOYUNCU, ESRA TAŞKIN, FATMA UÇAR, GÖNÜL KOYUNCU, HİFZİ KAPLAN, HÜSEYİN YAVUZ, LÜTFİYE ÖZBAŞ, MELİHA DİNÇDOĞAN, MUSTAFA YANIK, MÜNÜRE DALGAKIRAN, NALAN AKACAN, NECİP GÜVEN, NESLİHAN ALTUN, OĞUZHAN KAPLAN, ÖZLEM KAPLAN, SABRİ TAŞKIN, SALİHE KAPLAN, SUHA TAŞKIN, SÜLEYMAN KOYUNCU, TANER AYGÜN, YAŞAR ŞİŞMAN, YAVUZ KAHYA, ÖZDEMİR MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, SAĞLAM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

"Mahkememizde görülen davada davalıların maliki olduğu İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesi 9136 ada 118 parsel sayılı taşınmazda Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu uyarınca 4340593 sayılı makam oluru ve 387 sicil numarası ile 27.12.2022 tarihinde kurulmuş ve tüzel kişiliği ilan edildiği, 30674 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçim Yönetmeliği'nin 8.maddesine uygun olarak hazırlanan yer seçim komisyon raporu ve ilgili kurum görüşleri bakanlığa sunulmuş T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nün 12.09.2022 tarihli yazısıyla OSB yeri olarak uygun görülen 262.5 ha alan Biyoteknoloji İhtisas OSB yeri olarak sınırları kesinleştirildiğini, İstanbul İli,Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesi, 9136 ada 118 Parsel Sayılı taşınmaz Biyoteknoloji Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer almakta olduğunu, söz konusu taşınmaz hakkında 26.03.2024 tarihli Kamu Yararı Kararı alınmış olduğunu, bunun üzerine davalı taşınmazla ilgili olarak 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde, aynı kanunun 8.maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma usulüyle davalılar ile anlaşma sağlanmaya çalışılmış olduğunu ancak bu mümkün olamadığından kamulaştırma bedelini tespit ve tescili için işbu dava ikame edildiği, dava konusu taşınmazın tamamının kamulaştırma değerinin tespiti ile davacı idare adına tescili davası açıldığı, duruşmasının 08/10/2026 günü saat 10:45 tarihinde yapılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği, ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur."08.04.2026