T.C. İSTANBUL ANADOLU 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/1649 Esas

DAVACI : BÜLENT TOPLAR-

DAVALI : ERGÜN KARAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Bülent TOPLAR adına davalı Emre KARAN aleyhine İstanbul Anadolu 4.İcra Müdürlüğünün 2024/261 Esas sayılı takip dosyası ile ilamsız takip yapılmıştır. İlgili dosyada borçlu sıfatına haizEmre KARAN, yapılan takibe süresi içerisinde itiraz etmemiş ve takip kesinleşmiştir. Bunun üzerine davalının İstanbul İli, Pendik İlçesi, Yenimahalle 756 ada 44 parsel nolu kayıtlı taşınmazına haciz konulmuş 17/05/2024 tarihinde ise satışı talep edilmiştir.İlgili taşınmazın elbirliği mülkiyet kapsamında olması sebebiyle tarafımızca İ.İ.K’ nun 121 maddesi gereğince İstanbul Anadolu 5. İcra Hukuk Mahkemesi 2024/472 E. Sayılı dosya ile hisseli malın satış şekli ile ilgili karar verilmiş ve İstanbul İli, Pendik İlçesi, Yeni Mahalle 756 ada 44 numaralı parsel kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın satış yoluyla giderilmesinin talep edildiği,

02/09/2024 tarihli tensip tutanağı ile Tapu Malik Listesi İlgili Tapu Müdürlüğünden geldiğinde davalıların tebligata yarar açık adresi veya T.C. Kimlik numarası bildirildiğinde sisteme kaydının yapılıp tebligat işlemlerinin yapılmasına,

İstanbul Anadolu Arabuluculuk Bürosunun 2024/33351 numaralı dosyanınUYAP sistem üzerinden indirilip dosya içerisine alınmasına,

Tensip tutanağının birer suretinin davacı tarafa, tevzi formu, tensip tutanağı ve dava dilekçesinin bir suretinin ise davalı tarafa tebliğine karar verildiği,

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün davalı Ergün KARAN'a ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 08/07/2026 günü saat: 10:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, asi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü tebliğ yerine geçerli olmak üzeredavalı Ergün KARAN'a ilanen tebliğ olunur.