T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : 2022/1349 Esas

Rakıkhonaı ve Muradjon kızı, 1996 Kırgızıstan doğumlu sanık Nodırakhon ATADZHANOVA, Okim ve Zamira kızı, 19.09.1996Kırgızistan doğumlu Akhmadıllo TOKHTASINOV hakkında mahkememizin 12.03.2025 tarih, 2022/1349 Esas, 2025/147 Karar sayılı ilamıyla ;

Hırsızlık suçundan 5 Yıl Hapis Cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği görülmüş olup sanıkların ilan tarihinden itibaren başlamak üzere 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince iki hafta içerisinde Hırsızlık suçundan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere bu yollara başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceği hususu İLAN olunur. 07.11.2025