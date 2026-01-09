T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.39721170-2025/11-Ceza Dava Dosyası

ESAS NO :2025/11

KARAR NO :2025/723

SANIK : SEMİH VARSAK, Ramazan ve Zeliha oğlu, 01/04/1993 MERSİN doğumlu,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Güneş Mh. Sait Çiftçi Cd. No:6 Mersin Merkez/ MERSİN adresinde oturur . TC Kimlik No:51739004616

SUÇ : Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 23/06/2024

KARAR TARİHİ :10.12.2025

KARAR ÖZETİ : Sanığınüzerine atılı Dolandırıcılık suçu sübuta ermekle eylemine uyanTCK'nun158/1-d maddesi gereğince 3 YIL 9 AY HAPİS VE10.000.TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verildiğimahkememiz kararısanık Semih VARSAK'a tebliğ edilememiş olup ;

7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren iki (2) hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 07.01.2026