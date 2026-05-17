T.C.İSTANBUL ANADOLU 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/420 Esas

DAVALI : EROL SEZGİN (TC KİMLİK NO:53449158290)

Mahkememizin 15/04/2026 tarih ve 2024/420 esas sayılı duruşma ara kararı gereğince; davaya konu Pendik İlçesi, Kurtköy Mah. 3986 Ada, 1 parsel, B Blok, 4 nolu bağımsız bölümde tapu kaydındaaile bireyleri dışında bir de Hüsnü Aksoy' un malik olarak gözükmekte olduğunu, ancak Hüsnü Aksoy'un taşınmazda herhangi bir mülkiyet hakkı bulunmamakta olduğunu ve bununla birlikte Sunay Aksoy'un cinsiyeti erkek olmasına rağmen yine tapudaki memurun hatasından kaynaklı olarak tapu kaydında Fadli Aksoy kızı Sunay Aksoy olarak yazıldığı gözükmekte olduğunu, bu nedenlerle Pendik İlçesi, Kurtköy Mah. 3986 Ada, 1 parsel, B Blok, 4 nolu bağımsız bölümde Hüsnü Aksoy'un malik olmadığının tespiti ile Hüsnü Aksoy'un tapu kayıtlarından silinmesini, Sunay Aksoy için tapuda "kızı" olarak gösterilen ibarenin "oğlu" olarak düzeltilmesi talep edildiği, davalı Erol SEZGİN'in adresinin tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 haftalık süreden sonra tebliğ edilmiş sayılarak duruşmasının 10/06/2026 günü saat 10:10 da yapılacağı, 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.