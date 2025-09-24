T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. İCRA DAİRESİ YAZILI SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞINMAZIN KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ DURUMUNDA TAHLİYE EMRİ

2025/2616 ESAS DOSYA NO: 2025/2616

KİRALAYAN: RAMAZAN KÖSEM

VEKİLİ: AV. TUĞÇE KURTKAYA

KİRACILAR: 1- HALE BIYIKLI 2- YASER BIYIKLI

TAHLİYESİ İSTENEN TAŞINMAZ: Fikirtepe Mah. Mandıra Cad. No29 Evinpark Kadıköy

Resıdence A Blok K- 7 D-70 KADIKÖY/İSTANBUL

SÖZLEŞME ve TARİHİ: 01.10.2020 Başlangıç Tarihli, 01.10.2021 Sonlanma Tarihli sözleşme evrakı, 15/10/2024 tarihli, 15/01/2025 tahliye tarihli taahhütname

TAKİP TÜRÜ: ÖRNEK: 14 Yazılı Sözleşme İle Kiralanan Taşınmazın Kira Süresi Bittiği Ahvalde Tahliye Emri + icra vekalet ücreti ve masraflar

Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı, Alacaklısı Ramazan KÖSEM olan, ÖRNEK: 14Yazılı Sözleşme İle Kiralanan Taşınmazın Kira Süresi Bittiği Ahvalde Tahliye Emri ile yapılan, takip tarihi olan 10/02/2025, takip masrafları, vekalet ücreti ve tahsil harcı ile birlikte tahsiline müteallik takip dosyasında, borçlu İbrahim kızı, 11/09/1985 D.lu 56233***56 T.C. Kimlik numaralı Hale BIYIKLI ve borçlu Tuncay oğlu, 09/12/1985 D.lu 47167****46 T.C. Kimlik numaralı Yaser BIYIKLI'nın mernis sisteminde kayıtlı adresi bulunamamış, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilememiş olduğundan, tahliye emri tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince tahliye emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu itibarla; Fikirtepe Mah. Mandıra Cad. No29 Evinpark Kadıköy Resıdence A Blok K- 7 D-70 KADIKÖY/İSTANBUL adresine ilişkin kira süresi bitmiş olan taşınmaz işbu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde tahliye ve teslim etmeniz; kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz icraen çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflas Kanununun 273 üncü maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız, tahliye emrinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 19/09/2025

İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No: TR930001500158007290498092

Vergi Dairesi Adı / No: KARTAL VERGİ DAİRESİ - 9190100460