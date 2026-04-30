T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/586 Esas

DAVALI : ALİ ŞAFAK Kordonboyu Mah. Akdeniz Cad. Derya Apt Blok No: 13 Daire: 20 Kartal İstanbulTürkiye Kartal/ İSTANBUL

Aleyhinize açılan Kira (Kira Parasının Tespiti İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce bilirkişi raporunu bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu Kordonboyu Mah., Akdeniz cad, Derya Apt. No:13, Daire:20, Kartal/İSTANBUL adresli taşınmaz mesken amaçlı kullanılmaktadır. Dava, davacı tarafından 01/07/2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kira bedelinin net 26.000 TL olarak belirlenmesi için açılan kira tespit davasıdır. Dava konusu taşınmazın keşif tarihinde (12/12/2025) yapılan incelemelerde 3+1 hacimli net 69m² (brüt 78m²) kullanım alanlı olduğu tespit edilmiştir. Somut olayda 01/07/2020 başlangıç tarihli kira sözleşmesi incelenmiştir. Fiilen ödenen kira bedelinin 2024-2025 dönemi için 4.900 TL/ay; 2025-2026 dönemi için 7.019 TL/ay olduğu dekont görülmüştür. Taşınmazın semti, semt içerisindeki konumu, taşınmazın özellikleri, niteliği, kullanım alanı, kiralanabilecek değeri, yaşı, ulaşımındaki kolaylıklar, her türlü kamu hizmetlerinden yararlanıyor olması, eksik ve üstün yönleri vb. nitelikleri dikkate alınarak; “Emsal Karşılaştırma Yöntemi” ile Tespite konu 01/07/2025 tarihi itibariyle boş olarak kiraya verilebilecek kira bedeli net 25.750 TL/ay Endeks verileri kullanılarak sözleşme tarihi olan kira periyodunda ödenmesi gereken aylık kirasının net 5.447,64 TL/ay olarak hesap edilmiştir." görüşlerini içeren Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.