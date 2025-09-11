T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı No: 2023/1342 Esas

Davacı: ELİF SARI ÖZÇELİK

Davalı: AYETULLAH ÖZÇELİK - 199*****310 T.C. Kimlik numaralı, M.REŞİT veGAZAL oğlu

Mahkememizce davalıya usulüne uygun tebligat yapılamadığı, yapılan araştırmalar neticesinde ikamet adresinin de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş, Mahkememizce 12/12/2025 günü saat 09:45'e duruşma günü bırakılmış olup, ''Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK'nun 150. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar ve tebliğ olunur'' hususu davalı AYETULLAH ÖZÇELİK'e İLAN ve İHTAR olunur.