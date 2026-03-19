T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/447 Esas 05.03.2026

Gaipliği istenilen Süleyman ve Sevim'den doğma, 25/11/1973-Bakırköy doğumlu, 447****0254 TC kimlik numaralı DİCLE AKTAŞ hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle ilan tarihinden itibaren 6ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.