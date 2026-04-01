T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/385 Esas

DAVALI : MUSTAFA YUYUCU

Davacı Meral Akşener tarafından aleyhinize açılan Manevi Tazminat davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen Köln Başkonsolosluğu aracılığı ile yurt dışı adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste bulunmamanız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesi ile; davalının 23/03/2019 tarihinde, Facebook adlı internet sitesinde, herkesin görebileceği şekilde, davacıya yönelik olarak hakaret içerikli paylaşım yaparak davacının kişilik haklarına saldırdığını, davalının bu fiili sebebiyle Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2020/1298 Esas sayılı 2021/2229 Karar sayılı dosyasında yargılanarak cezalandırılmasına karar verildiğini ve kararın kesinleştiğini belirterek davalının eylemi ile davacının kişilik haklarını ihlal ettiği göz önüne alınarak 27.000,00 TL manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Durusma Günü: 28/04/2026 günü saat: 11:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşma gün ve saatinde sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya mazeretsiz katılmamanız ve karşı tarafın da duruşmaya gelerek yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve muvafakatınız olmadan karşı tarafın iddia ve savunmasını genişletebileceği veya değiştirebileceği HMK'nun 141/1 maddesi uyarınca ihtar ve dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10.03.2026