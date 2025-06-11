T.C.İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/998 Esas 04.06.2025

Mahkememizin 07/05/2024 Tarih, 2022/998 Esas 2024/771 Karar sayılı kararı ile muris İSTEPAN KÜÇÜKMISIRLIYAN'ın vasiyetnamesinin okunmasına ilişkin olarak kurulan,"1-Davanın KABULÜ ile 11006510622 T.C Kimlik numaralı muris İSTEPAN KÜÇÜKMISIRLIYAN'a ait,Ayvalık 1. Noterliğinin, 12/12/2018 tarih, 12243 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnamesinin TMK.' nun 596 maddesi uyarınca AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

2-Resmi ihbar olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, yapılan yargılama giderinin dosya üzerinde bırakılmasına,

Mirasçı vekillerinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren gerekli harç ve giderlerin karşılanması koşuluyla mahkememize veya en yakın Sulh Hukuk Mahkemesine hitaben yazılan bir dilekçe ile 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu açık olmak üzere açıkça verilen karar usulüne uygun okunup anlatıldı. 07/05/2024" Şeklindeki hüküm mirasçı, 11000510840 T.C numaralı, İSTEPAN ve ANAHİT ARUŞYAK kızı, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Katipkasım Mah/Köy Nüfusuna kayıtlı, 17/04/1963 doğumlu TALİN KAROLİN KÜÇÜKMISIRLIYAN'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.