T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/22

KARAR NO: 2025/925

Davacı SANİYE HANDAN EKİT aleyhine mahkememizde açılan Babalık (Tanımanın İptali) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1- Davanın kabulüne;

MALATYA ili, AKÇADAĞ ilçesi, DARICA mah/köy, Cilt No: 56, Hane No: 72, BSN 55'te nüfusa kayıtlı, FATMA ve ŞEYHO oğlu, 07/12/1985 doğumlu, 27428197976 TC Kimlik numaralı ÖZGÜR KANSU'nun aynı yer BSN:81 'de nüfusa kayıtlı SANİYE HANDAN VE ÖZGÜR oğlu, 01/10/2014 doğumlu, 46298014688 TC Kimlik numaralı ENDER BARIŞ KANSU için BİYOLOJİK BABALIĞININ (SOYBAĞININ) REDDİNE;

2- Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 615,40 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 31,40 TL'nin mahsubu ile bakiye 584,00 TL'nin davalıdan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

3- Davacı tarafça ödenen.... toplam 21.807,80 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak DAVACIYA ÖDENMESİNE,

4- Davacı vekil ile temsil edildiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre belirlenen 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak DAVACIYA ÖDENMESİNE,

-Karar kesinleştiğinde 2 nüshasının 5490 sayılı yasanın 55. Maddesi ile Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 156. Maddesi gereğince kesinleşme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde ilgili NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMESİNE,

Karar verilmiş olup, iş bu kararın davalı ÖZGÜR KANSU'ya ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi'ne istinaf yasa yolu açık olmakla başvurulabileceği aksi halde kararın bu haliyle kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 15.01.2026