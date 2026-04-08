T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/30 Tereke

İşbu tereke dosyamızdan; SAMSUN ili, TERME ilçesi, GÖLYAZI mah/köy, 38 Cilt, 218 Aile sıra no, 23 sırada nüfusa kayıtlı, 05/07/1975 dogumlu, 24/08/2018 tarihinde vefat eden müteveffa YUSUF UZUNLAR'ın terekesinin resmi defteri tutulmakta olup re'sen tereke defter tutma memuru olarak İstanbul Barosu avukatlarından Av. HASAN ÜNAL'ın atanmasına karar verilmiş olmakla;

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanunu’nun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu T.M.K.'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.