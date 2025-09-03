T.C. İSTANBUL ANADOLU 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2021/481 Esas KARAR NO : 2025/80

Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/02/2025 tarihli ilamı ile 299/1 maddesi gereğince 1 YIL 9 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Nevzat ve Sevim oğlu, 07/03/1965 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı AYKUT ŞENER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılıKanunun 28-29. Ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜZERİNDE BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığatebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Sanığın, kararın tebliğ tarihinden başlayarak iki haftalık süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçeyle veya zabıt katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak ve süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 29.08.2025