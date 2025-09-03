T.C. İSTANBUL ANADOLU 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2022/922 Esas KARAR NO: 2025/303

Servet ve Özlem oğlu, 11/08/2004 Sultanbeyli doğumlu sanık AZAT BOZKUŞ hakkında Gece vakti bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/04/2025 tarihli ilamı ile TCK 142/2-h md. gereğince 5 yıl 15 ay hapis veTCK 116/4 md. Gereğince 10 ay hapis cezası verilmiş olup; Murad ve Rabıa kızı, 07/11/1979 doğumlu, ÖZBEKİSTAN mah/köy nüfusuna kayıtlı katılan NAFISA KHASHIMOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılıKanunun 28-29. Ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜZERİNDE BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığatebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Sanığın, kararın tebliğ tarihinden başlayarak iki haftalık süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçeyle veya zabıt katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak ve süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur.29.08.2025