T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/755 Esas KARAR NO: 2025/591

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/09/2025 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mahmoud ve Mareısh oğlu, 10/01/2003 Halepdoğumlu, ABED ALSELO tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarıncaİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Sanığın gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren ikihafta içinde hükmü veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinezdinde İstinaf kanun yoluna başvurulabileceği, süresinde yasal yollara başvurulmadığı taktirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 20.10.2025