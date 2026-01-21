T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2025/763 Esas

KARAR NO: 2025/803

5809 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/11/2025 tarihli ilamı ile 63/10-1 maddesi gereğince KOVUSTURMANIN ERTELENMESI karar verilmiş ve karar Turan ve Nuriye kızı, 01/03/1975 doğumlu NURAY TURAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarıncaİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Sanığın gerekçeli kararın tebliğ tarihindenitibaren ikihafta içinde hükmü veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinezdinde İstinaf kanun yoluna başvurulabileceği, süresinde yasal yollara başvurulmadığı taktirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 19.01.2026