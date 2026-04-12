T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/247 Esas

KARAR NO: 2025/911

Siyasi Partiler veya Meslek Kuruluşlarının Kullanımında Olan Bina, Tesis veya Eşyaya Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/12/2025 tarihli ilamı ile 152/1.f maddesi gereğince 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Saadet oğlu, 02/09/1964 doğumlu, İzmir, Bornova, Işıklar nüfusuna kayıtlı ALİ RİZA IŞIK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçelik karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarıncaİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Sanığın gerekçeli kararın tebliğ tarihindenitibaren ikihafta içinde hükmü veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yoluna başvurulabileceği, süresinde yasal yollara başvurulmadığı taktirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 07.04.2026