T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/407 Esas

KARAR NO : 2026/116

İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/02/2026 tarihli ilamı ile 297/1 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS, cezası ile cezalandırılan Bouchaib ve Rachıda oğlu, 01/01/1991 doğumlu, Fas uyrukluAYOUB FROUKHE ve beraat kararı alan Mustapha ve Kahına oğlu, 30/01/1999 Rouıba doğumlu, MOHAMED AGHILES tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçelik karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarıncaİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Sanıkların gerekçeli kararın tebliğ tarihindenitibaren ikihafta içinde hükmü veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinezdinde İstinaf kanun yoluna başvurulabileceği, süresinde yasal yollara başvurulmadığı taktirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 20.05.2026