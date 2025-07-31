T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/1417 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Hakkında gaiplik kararı verilmesi istenen EYÜP GÜNDOVAN'ın en son 1982 yılında görüldüğünü daha sonrasında haber alınamadığı, 38566612726 TC kimlik numaralı, Kazım ve Mahinur'dan olma, Kadıköy 19/10/1949 doğumlu, Eyüp GÜNDOVAN'ın TMK'nun 32 ve devamı maddeleri uyarınca ülke çapında yayın yapan trajı 50.000'nin üzerinde olan gazetelerin birinde 1. gaiplik ilanı yapılmasına karar verilerek bu kişi hakkında bilgisi olanların Mahkememize başvurulmadığı ve bilgi verilmediği takdirde Eyüp GÜNDOVAN'ın gaipliğine karar verileceği ilanen duyurulur. Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilecek Eyüp GÜNDOVAN hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.. 03.07.2025

GAİP TC KİMLİK NO: 38566612726

ADI SOYADI: EYÜP GÜNDOVAN

BABA ADI: KAZIM

ANA ADI: MAHİNUR

DOĞUM TARİHİ: 19/10/1949

DOĞUM YERİ: KADIKÖY