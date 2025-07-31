T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2024/1417 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Hakkında gaiplik kararı verilmesi istenen EYÜP GÜNDOVAN'ın en son 1982 yılında görüldüğünü daha sonrasında haber alınamadığı, 38566612726 TC kimlik numaralı, Kazım ve Mahinur'dan olma, Kadıköy 19/10/1949 doğumlu, Eyüp GÜNDOVAN'ın TMK'nun 32 ve devamı maddeleri uyarınca ülke çapında yayın yapan trajı 50.000'nin üzerinde olan gazetelerin birinde 1. gaiplik ilanı yapılmasına karar verilerek bu kişi hakkında bilgisi olanların Mahkememize başvurulmadığı ve bilgi verilmediği takdirde Eyüp GÜNDOVAN'ın gaipliğine karar verileceği ilanen duyurulur. Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilecek Eyüp GÜNDOVAN hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.. 03.07.2025
GAİP TC KİMLİK NO: 38566612726
ADI SOYADI: EYÜP GÜNDOVAN
BABA ADI: KAZIM
ANA ADI: MAHİNUR
DOĞUM TARİHİ: 19/10/1949
DOĞUM YERİ: KADIKÖY