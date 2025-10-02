T.C. İSTANBUL ANADOLU 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO: 2013/162 Esas KARAR NO: 2022/1316

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/10/2022 tarihli ilamı ile zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verilmiş Dmitrii ve Marıa kızı, 1958 doğumlu, MARIIA RADUSH tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar ve katılan vekilinin istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince kararve istinaf başvuru dilekçesininRESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29.09.2025