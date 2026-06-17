T.C. İSTANBUL ANADOLU 36. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Yayınlanma 17.06.2026 00:01:00
T.C. İstanbul Anadolu 36. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2024/1367 Esas
Konu: GAİPLİK İLANI
Davacı Alaattin UĞUR tarafından açılan gaiplik davasında verilen ara karar uyarınca,
Gaipliğine karar verilen Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Ovacuma Mah. C:61 H:11'de nüfusa kayıtla 30/09/2000 doğumlu 100******00 T.C kimlik numaralı OSMAN OĞUZ UĞUR'un gaipliği hakkında bilgisi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2024/1367 E. sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 02.06.2026
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