T.C. İSTANBUL ANADOLU 37. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 37. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/29 Esas

DAVALI: MEHMET HÜSNÜ ALPER

Davacı tarafından aleyhinize açılan İpotek (Terkin İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye, adres araştırmasındanbir netice alınamadığından öninceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

a) Usulüne uygun şekilde ön inceleme duruşmasına davet edilmiş olan taraflar duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri taktirde dosyanın işlemden kaldırılmasına HMK 150.madde uyarınca karar verileceğinin, Duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar,

b) Taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları,

c) Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmesi durumunda, gelmeyen taraf yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinin ihtarına,

ç) Taraflara ön inceleme tensip tutanağının tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri(Belge, tanık, vs her türlü delil)mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği. (HMK 139 1-ç ve HMK 140/5)

Duruşma Günü: 03/12/2025 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.