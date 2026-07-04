T.C.İSTANBUL ANADOLU 37. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. İSTANBUL ANADOLU 37. SULH HUKUK MAHKEMESİ
SAYI :2025/333 ESAS 23.06.2026
2. İLAN
Davacı HAKAN BEYAZIT GÜLTEPE ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SANİYE BİÇİ, ALİYE BİÇİ, FATMA TOPUZ'un gaipliği hakkında bilgisi olanların duruşmanın bırakıldığı 05/10/2026 gününe kadar mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP: SANİYE BİÇİ - 38104645360 İSTANBUL ili, ÜSKÜDAR ilçesi, AZİZ MAHMUT HÜDAYİ mah/köy, 49 Cilt, 1609 Aile sıra no, 3 sırada nüfusa kayıtlı, AHMET ve EMİNE oğlu/kızı, 01/07/1889 dogumlu,
GAİP : ALİYE BİÇİ - 38098645520
İSTANBUL ili, ÜSKÜDAR ilçesi, AZİZ MAHMUT HÜDAYİ mah/köy, 49 Cilt, 1609 Aile sıra no, 5 sırada nüfusa kayıtlı, ŞÜKRÜ ZAKİR ve SANİYE oğlu/kızı, 23/08/1912 dogumlu,
GAİP : FATMA TOPUZ - 45331386812
İSTANBUL ili, KADIKÖY ilçesi, ERENKÖY mah/köy, 7 Cilt, 1408 Aile sıra no, 6 sırada nüfusa kayıtlı, HASAN ve HACER oğlu/kızı, 01/07/1899 dogumlu,