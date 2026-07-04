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T.C.İSTANBUL ANADOLU 37. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.İSTANBUL ANADOLU 37. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma 4.07.2026 00:01:00

 

T.C. İSTANBUL ANADOLU 37. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYI :2025/333 ESAS 23.06.2026

2. İLAN

 

Davacı HAKAN BEYAZIT GÜLTEPE ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SANİYE BİÇİ, ALİYE BİÇİ, FATMA TOPUZ'un gaipliği hakkında bilgisi olanların duruşmanın bırakıldığı 05/10/2026 gününe kadar mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP: SANİYE BİÇİ - 38104645360 İSTANBUL ili, ÜSKÜDAR ilçesi, AZİZ MAHMUT HÜDAYİ mah/köy, 49 Cilt, 1609 Aile sıra no, 3 sırada nüfusa kayıtlı, AHMET ve EMİNE oğlu/kızı, 01/07/1889 dogumlu,

GAİP : ALİYE BİÇİ - 38098645520

İSTANBUL ili, ÜSKÜDAR ilçesi, AZİZ MAHMUT HÜDAYİ mah/köy, 49 Cilt, 1609 Aile sıra no, 5 sırada nüfusa kayıtlı, ŞÜKRÜ ZAKİR ve SANİYE oğlu/kızı, 23/08/1912 dogumlu,

GAİP : FATMA TOPUZ - 45331386812

İSTANBUL ili, KADIKÖY ilçesi, ERENKÖY mah/köy, 7 Cilt, 1408 Aile sıra no, 6 sırada nüfusa kayıtlı, HASAN ve HACER oğlu/kızı, 01/07/1899 dogumlu,

#ilangovtr BASIN NO: ILN02502524